Бензема, Бускетс, Винисиус, Гризманн, тер Штеген: кто лучший игрок сезона в Ла Лиге?

Очередной сезон в испанском футболе завершён. «Барселона» забрала Суперкубок и чемпионский трофей, «Реал», сообразно своему статусу — «королевский» Кубок, он же Кубок Испании. Круче всех в Европе страну представила, как ни странно, «Севилья» — доведя число побед в любимой ЛЕ до семи. Это главные и безусловные итоги прошедшей состязательной кампании.

Победители в индивидуальных номинациях — в большей степени вкусовщина. И мы предлагаем их определить вам. Лучшего тренера сезона-2022/23 выбрали — теперь голосуем за игрока года! С нас шорт-лист кандидатов, с вас — выбор самых достойных.

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

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