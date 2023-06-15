Бензема, Бускетс, Винисиус, Гризманн, тер Штеген: кто лучший игрок сезона в Ла Лиге?

Очередной сезон в испанском футболе завершён. «Барселона» забрала Суперкубок и чемпионский трофей, «Реал», сообразно своему статусу — «королевский» Кубок, он же Кубок Испании. Круче всех в Европе страну представила, как ни странно, «Севилья» — доведя число побед в любимой ЛЕ до семи. Это главные и безусловные итоги прошедшей состязательной кампании.
Победители в индивидуальных номинациях — в большей степени вкусовщина. И мы предлагаем их определить вам. Лучшего тренера сезона-2022/23 выбрали — теперь голосуем за игрока года! С нас шорт-лист кандидатов, с вас — выбор самых достойных.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Марк-Андре тер Штеген, «Барселона»
Выбор Дениса Алхазова, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт»
Конечно, игрок сезона — Гризманн. Или вы хотите сказать, что им не может стать вратарь? Да ещё и самой «Барселоны»? Ну-ка, какая у него точность паса? А голевых сколько? А в тики-таку с Бускетсом умеет? То-то же!
В том и дело, что героем «Барселоны» Хави стал вратарь. Это было грандиозное, долгожданное чемпионство — и сопливый сезон. Потому что молодёжь, потому что гвардиоловские (и не только его) полубоги стареют, потому что постоянные 1:0. И в каждом из этих 1:0 — а побед с минимальным счётом у «Барсы» набралось рекордных 12 — тер Штеген спасал. «Сельта» в первом круге, оба матча с «Атлетико», «класико» в Бильбао.
Немец провёл сезон на уровне пиковых Облака и Нойера. Порой играл как Очоа на чемпионатах мира. Он предотвратил около девяти мячей в ворота «Барселоны» (смотрите страшную метрику PSxG), и только похмельная расхлябанность защитников не дала ему сравняться с Петром Чехом времён Моуринью.
И ещё он круто пасует. И в тики-таку умеет не только с Бускетсом. Почему нет голевых? У Левандовского спросите.
Антуан Гризманн, «Атлетико»
Выбор Станислава Рынкевича, автора телеграм-канала «Испанская кухня»
Теперь всё время мучает вопрос: а что если бы Гризманн не уходил из «Атлетико» в «Барселону»? Просто два потерянных сезона, из-за которых француз упустил шанс стать чемпионом Испании. «Атлетико» — его команда, и Гризманн доказал это, проведя лучший клубный сезон в карьере.
Розовый цвет, в который Гризманн покрасил волосы после чемпионата мира, стал символом прогресса «Атлетико», провалившего первую часть чемпионата. Диего Симеоне удалось провести де-факто вторую предсезонку, и после неё команда побежала. Мы и на чемпионате мира хвалили Гризманна за то, что, судя по тепловой карте, он находится буквально на всех участках поля сразу, но и по возвращении в клубную рутину нападающий не проявлял признаков усталости.
15 забитых мячей и 16 голевых передач — фантастический результат. Гризманн одновременно стал лучшим ассистентом чемпионата и вошёл в топ-5 бомбардиров. Да, речь идёт о команде, которая взяла лишь бронзовые медали, но если мы говорим об MVP, об игроке, который в наибольшей степени определял игру своей команды, то это Гризманн.
Карим Бензема, «Реал»
Выбор Вадима Высоцкого, автора телеграм-канала «Высоцкий | Испанский футбол»
По итогам сезона-2022/2023 многие назовут лучшим игроком вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, но нужно выделить и Карима Бензема, для которого кампания вышла неким прощальным аккордом после 14 лет в Мадриде.
Несмотря на старение, снижение результативности и увеличение количества травм, Карим до последнего держался в марафоне лучших бомбардиров лиги и отстал от лидера Роберта Левандовского лишь на четыре мяча. И это в самый слабый в плане результативности сезон с 2018-го – с Примеры-2018/2019 француз выбивал не менее 21 мяча в чемпионате, стабильно держа планку.
В тактических построениях Карло Анчелотти роль Карима только возросла. В том числе благодаря Бензема мадридцы до последних туров сохраняли шансы на титул, поскольку «Реал» с Бензема и без него – две разные команды. Даже несмотря на чемпионство «Барселоны», Карим может и должен претендовать на звание лучшего игрока Примеры-2022/2023.
Винисиус Жуниор, «Реал»
Выбор Анатолия Романова, корреспондента «Чемпионата»
На мой взгляд, Винисиус Жуниор – главный герой сезона в чемпионате Испании. Вингер «Реала» заслуживает награды лучшему игроку Примеры. Пусть даже в этот раз бразилец не представляет команду-чемпиона, так как «сливочные» передали титул «Барселоне».
По цифрам завершившийся сезон получился у Винисиуса похуже, чем предыдущий. Он забил девять голов и сделал девять голевых передач в Примере, заняв пятое место в списке самых результативных игроков лиги после Антуана Гризманна, Роберта Левандовского, Карима Бензема и Хоселу. Годом ранее вингер «Реала» набрал 17+9. Однако в последние месяцы бразилец вынужден был не просто играть, а выходить на каждый матч как на войну. Это был сезон преодоления для Винисиуса. Кажется, соперники стали действовать против него ещё плотнее, жёстче, грязнее. А чужие трибуны – оказывать ещё больше давления, которое, к сожалению, зачастую переходило в откровенную ненависть. Столько оскорблений в свой адрес, несомненно, не услышал ни один другой футболист по ходу сезона.
Винисиус заработал на себе 121 фол. Так часто не нарушали правила ни на ком в чемпионате Испании. Тем не менее вингер «Реала» смело лез вперёд к чужим воротам. Он лидер сезона по количеству дриблинга, причём с почти двукратным преимуществом над ближайшими конкурентами! 379 попыток обводки, 183 успешных обыгрыша (тоже первое место в Примере). По созданным голевым моментам бразилец уступил только Гризманну – 49, по данным InStat. По ключевым передачам обошёл всех, включая француза, – 61.
Вини нужно признать звездой сезона ещё и потому, что он выводит на новый уровень борьбу с расизмом в спорте. Не принимает это как часть игры, как элемент «культуры футбола». В понимании многих болельщиков, заплативших деньги за билет, гладиаторы должны выходить на арену и терпеть любые физические и эмоциональные страдания. По крайней мере, в Испании всё именно так, судя по событиям этого сезона. Бразилец готов бороться за право человека чувствовать себя человеком, несмотря ни на что. Да, иногда он и сам симулирует, провоцирует. Но это – реакция на боль.
Рональд Араухо, «Барселона»
Выбор Дениса Наливайко, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «Из дубля»
«Барса» в этом сезоне повторила рекорд «Депортиво» по сухим матчам – 26 игр «на ноль» (всего 20 пропущенных голов за сезон)! Для сравнения: на втором месте в этом сезоне – «Атлетико» (33 гола). Невероятные цифры! И это заслуга не только тер Штегена, но и всей линии обороны, в которой особенно выделяется Рональд Араухо.
Араухо сыграл в 22 матчах Ла Лиги из 38 возможных – травмировался перед чемпионатом мира (отрывной перелом бедра), перенёс операцию, поехал в сборную, не сыграл ни минуты на ЧМ, вернулся, стал незаменимым футболистом и выиграл с командой Суперкубок Испании и Ла Лигу.
Араухо — один из двух кошмаров Винисиуса в этом сезоне (второй – Кайл Уолкер): из четырёх «эль класико», в которых принял участие уругваец, «Барселона» выиграла три. И только в последнем (ответный матч полуфинала Кубка Короля) Анчелотти наконец-то придумал, как освободить Вини от опеки Рональда.
В интернете в этом году можно было часто встретить споры, кто же лучше: Араухо или Милитао. И мне кажется, что Милитао в паре необходим такой спокойный и хладнокровный защитник, как Араухо (например, Алаба). А вот Араухо защитник типажа Милитао необязателен. Рональд может проделывать любую работу в обороне. Показательно, что именно он получил Fost Print Award – награду для игроков, проявивших больше всего энергии и усилий на поле в этом сезоне. Авторитетные каталонские журналисты сообщают, что в следующем сезоне Араухо будет одним из капитанов новой «Барселоны» — по-моему, идеальный кандидат на эту роль!
Серхио Бускетс, «Барселона»
Выбор Максима Квятковского, обозревателя портала Bobsoccer
Я внимательно смотрю чемпионат Испании, и вопросов по лучшему игроку сезона у меня даже не было. Серхио Бускетс — это человек, который даёт «Барселоне» баланс. Связующее звено между обороной и атакой. Игрок, который никогда не опускается ниже определённого, и при этом очень высокого, уровня. Уникум, 12-й сезон подряд проводящий минимум 30 матчей из 38 возможных только в чемпионате Испании! Потрясающая статистика, на самом деле, учитывая наличие других турниров. А в этом сезоне ведь ещё был и чемпионат мира. Понятно, что и тер Штеген сильно провёл чемпионский сезон, и ещё несколько футболистов, но ключевой фигурой в команде Хави, считаю, был именно Бускетс.
Если говорить о потенциальных конкурентах Серхио, на ум приходит только Гризманн. Француз действительно блистал, но не могу сказать, что он весь сезон провёл так же ровно, как Бускетс. А во-вторых, учтём, какое место заняла «Барселона», а какое — «Атлетико».
Бускетс — чемпион Испании. Он уходит на коне. Хотя Серхио всю жизнь был незаметным героем, терпеливо таскал рояль для других. Его очень несправедливо не выделяли, хотя он того, безусловно, заслуживает. Хави будет непросто найти замену Бускетсу. Возможно, де Йонг займёт эту позицию или Педри. Сейчас думать об этом совсем не хочется. По мне, Бускетс незаменим. И он был на своём месте. Был частью той самой великолепной «Барсы», одним из её символов. Настоящий сеньор. Поэтому я выбираю его.
Иси Паласон, «Райо Вальекано»
Выбор Дмитрия Дуличенко, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт»
Иси Паласон — не самый явный кандидат в номинации «Лучший игрок». Его «Райо» — это образец коллективной игры в футбол. Но если кого и можно сравнить с таким природным явлением, как молния, то Паласон единственный, который ему соответствует. Быстрая работа ума, ног, феноменальный удар с левой, скоростные данные, способность вынырнуть там, где тебя не ждёт соперник — всеми этими качествами многие из нас в полной мере насладились в минувшем сезоне.
Для Паласона он стал исключительно успешным. Иси превратился в одного из лучших полузащитников лиги. Девять голов и пять результативных передач – его самые высокие показатели в той части карьеры, которая касается Ла Лиги. После Винисиуса именно Паласон собрал на себе наибольшее количество штрафных в чемпионате Испании. И это тоже говорит о его незаурядности, как, впрочем, и весь путь, который он проделал из регионального испанского футбола в элиту.
После школы «Вильярреала» Иси в силу отсутствия перспектив собирал персики, а затем началось его восхождение из низов. На бедре у Паласона есть несколько тату, не видимых для болельщика из-за шорт. Одна посвящена клубу «Понферрадина», которому Паласон помог вернуться в Сегунду. Сам Иси признаётся, что это был один из самых депрессивных этапов его карьеры. Но именно люди, окружавшие его в «Понферрадине», помогли обрести смысл и мотивацию. Это был прыжок в профессиональный футбол. Да, сельское хозяйство Испании где-то проиграло, но зато футбол, несомненно, выиграл, получив одного из самых самобытных игроков лиги.
- 15 июня 2023
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