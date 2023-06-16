Агент Ачерби: верю, что опция выкупа игрока «Интером» будет активирована

Федерико Пасторелло, представляющий интересы итальянского защитника «Лацио» Франческо Ачерби, который сейчас находится на правах аренды в «Интере», рассказал о возможном выкупе футболиста.
«Верю, что опция выкупа будет активирована. Думаю, что это должно быть воспринято как должное», – приводит слова агента известный инсайдер Николо Скира.
Ранее Скира сообщал, что «Интер» работает над подписанием постоянного контракта с Франческо Ачерби в конце сезона. Центральный защитник хочет и будет настаивать на том, чтобы остаться. «Лацио» просит за него € 3,5-4 млн, но «нерадзурри» хотят заплатить меньше (около € 1,5 млн, если «Интер» выйдет в Лигу чемпионов сезона-2024/2025).
В последний раз Скира подтвердил, что новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2025 года.
- 16 июня 2023
-
08:43
-
08:30
-
08:25
-
08:13
-
08:00
-
07:52
-
07:52
-
07:24
-
07:20
-
07:19
-
06:50
-
06:30
-
06:16
-
06:14
-
06:02
-
05:55
-
05:46
-
05:44
-
05:34
-
05:10
-
04:57
-
04:52
-
04:43
-
04:32
-
04:03
-
03:59
-
03:21
-
03:20
-
02:46
-
02:32
-
02:21
-
02:06
-
02:02
-
01:40
-
00:55