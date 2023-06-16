Агент Ачерби: верю, что опция выкупа игрока «Интером» будет активирована

Федерико Пасторелло, представляющий интересы итальянского защитника «Лацио» Франческо Ачерби, который сейчас находится на правах аренды в «Интере», рассказал о возможном выкупе футболиста.

«Верю, что опция выкупа будет активирована. Думаю, что это должно быть воспринято как должное», – приводит слова агента известный инсайдер Николо Скира.

Ранее Скира сообщал, что «Интер» работает над подписанием постоянного контракта с Франческо Ачерби в конце сезона. Центральный защитник хочет и будет настаивать на том, чтобы остаться. «Лацио» просит за него € 3,5-4 млн, но «нерадзурри» хотят заплатить меньше (около € 1,5 млн, если «Интер» выйдет в Лигу чемпионов сезона-2024/2025).

В последний раз Скира подтвердил, что новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2025 года.