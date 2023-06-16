Голкипер Италии Доннарумма прокомментировал поражение от Испании в полуфинале Лиги наций

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Мы хорошо начали игру, но сильно пострадали во втором тайме. Думаю, к перерыву мы должны были быть впереди, с учётом того, как мы играли. У нас было несколько моментов, чтобы забить второй.

Во втором тайме мы слишком глубоко оборонялись, а когда так много уступаешь такой команде, как Испания, может случиться всякое. Второй тайм был не очень хорошим, мы должны улучшить свою игру и играть более спокойно, когда владеем мячом, без страха. Нам нужно вернуть наш энтузиазм. Нам не хватает удовольствия от игры, чтобы постоянно навязывать свою игру. Концентрация всегда должна оставаться высокой, но при этом стараться веселиться и развлекать болельщиков.

Нам нужно будет правильно подойти к матчу за третье место. Это будет важная игра, так как победа всегда укрепляет ваш дух. Нам нужно будет играть с правильным настроем и постараться победить, потому что это будет необходимо для нашей уверенности», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Видео: Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

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