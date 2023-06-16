Стало известно, кого Роналду порекомендовал купить «Аль-Насру»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказывает определённое влияние на трансферы команды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Роналду советует руководству команды приобрести полузащитника испанского «Бетиса» Вильяма Карвалью. Также «Аль-Наср» проведёт большую часть своей предсезонки именно в Португалии, родине своего нападающего.

31-летний Карвалью сыграл 43 матча за «Бетис» в прошедшем сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт португальского полузащитника с испанским клубом рассчитан до июня 2026 года.

Сам Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до 2025 года.

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