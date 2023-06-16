«Ничья была бы справедливой». Нападающий сборной Италии Иммобиле — о матче с Испанией

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Этот результат оставляет неприятный осадок во рту. Мы не показали хорошей игры, но с точки зрения голевых моментов ничья, на мой взгляд, была бы справедливой. Но таков футбол», — приводит слова Иммобиле официальный сайт УЕФА.

В матче за третье место Лиги наций сборная Италии встретится с национальной командой Нидерландов. Игра состоится в воскресенье, 18 июня. Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Позднее в финале сыграют Хорватия и Испания. Начало встречи — в 21:45 мск.

Видео: Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Полная трансляция матча Лиги наций УЕФА доступна в Okko.