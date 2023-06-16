«Грёбаный стыд!» Нигматуллин — о поражении молодёжной сборной России со счётом 1:5
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Беларуси со счётом 1:5. Товарищеский матч состоялся вчера, 15 июня, в Борисове (Беларусь). В составе россиян отличился Павел Мелёшин.
«Матч молодёжных команд Россия — Беларусь можно описать двумя словами — грёбаный стыд! Это прямо было что-то с чем-то. Тем игрокам, которые играли вчера в этом матче, нужно очень сильно переосмыслить своё отношение к футболу. Нужно понять, стоит ли вообще играть в футбол дальше. Как после таких матчей можно говорить о развитии молодёжного футбола в России? Это невозможно. Худяков — катастрофа! Я просто шокирован», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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