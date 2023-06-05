Кто сделал сезон в «Лучшей лиге мира». 7 главных номинаций от «Чемпионата»

Сезон в Первой лиге подошёл к концу. Мы наконец узнали всех, кто вышел в РПЛ напрямую и, наоборот, вылетел во Вторую лигу. Некоторым командам осталось только сыграть стыковые матчи для повышения в классе, но итоги сезона уже смело можно подводить. Именно это мы и сделали! Ниже — семь номинаций от «Чемпионата».

Номинация №1: «С трибуны»

Рубрика, в которой мы отмечаем ярких болельщиков. В нынешнем сезоне нас поразил Григорий Прошин — парень, поддерживающий тульский «Арсенал». Его акция разлетелась по соцсетям, и теперь он обладатель нашего приза. Что же такого сделал Григорий? Ответ — в «сториз» ниже.

Номинация №2: «Перезапуск»

Здесь мы рассказываем о возрастных футболистах, которым удалось вернуться на прежний уровень и показать класс. Лучшим в этой номинации, по нашему мнению, стал нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко. Смотрите «сториз» по ссылке — там все подробности!

Номинация №3: «Нефутбольный герой»

Герои в Первой лиге есть не только на поле, но и за его пределами. Особенно ярко себя проявил Павел Морозов — владелец «Акрона», одной из главных сенсаций всего российского сезона. В «сториз» рассказываем, чем же так порадовал Морозов.

Номинация №4: «Блестящий игрок»

Рубрика, посвящённая лучшим молодым футболистам. В сезоне-2022/2023 таким оказался Максим Лайкин из «Нефтехимика». Уверены, вас его выступление тоже впечатлит! А за подробностями и статистикой прыгаем в «сториз».

Номинация №5: «Из грязи в князи»

Классическая киношная история в футболе: молодой парень поднимается с самых низов и добивается успеха, о котором раньше мог бы и не подумать. Иван Тимошенко подобрался к реализации такого «кино» максимально близко. Рассказываем о футболисте «Родины» в «сториз».

Номинация №6: «Мем»

Вадим Евсеев покинул «Лучшую лигу мира», не дождавшись окончания сезона. Но не беда, ведь в этом турнире хватает других ярких героев. И здесь нельзя не выделить Кирилла Малярова из «Балтики». Его перформанс вас точно порадует — залетайте в «сториз».

Номинация №7: «Красавчик»

Ну и главная рубрика! Кто же стал лучшим футболистом сезона в Первой лиге по версии «Чемпионата». Ответ: Тамерлан Мусаев. Игрок «Балтики» и правда был хорош, а убедиться в этом вы можете, перейдя по ссылке ниже.