«Трагедия». Экс-гендиректор «Спартака» — о серьёзной травме Тавареша

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на травму защитника красно-белых Томаша Тавареша. Напомним, игрок получил серьёзное повреждение в расположении сборной Португалии U21. Игрок разорвал крестообразную связку колена и пропустит молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня, сообщил главный тренер молодёжной сборной Португалии Руй Жорже.

«Это трагедия, что Тавареш получил такую травму. Он уже на год вылетел, получается. Конечно, это трагедия для самого Тавареша в первую очередь. Он так долго восстанавливался. Для «Спартака» это тоже потеря. Всё очень сложно.

Нужен ли «Спартаку» ещё один крайний защитник? Конечно, нужен. Надо приобрести левоногого защитника, если с Классеном «Спартак» расстанется. Считаю, что не надо спешить с решением по Леону. Справа могут сыграть Хлусевич или Денисов. Нужно усилить центральную зону. Всё зависит от тренера, кого он видит в качестве усиления. В «Спартаке» много народу. Такой результат из-за того, что тусуется состав. Им надо привыкнуть играть вместе. Когда ребята сыграются, то будут знать слабые и сильные стороны друг друга. Когда часто меняется состав, сложно привыкнуть к партнёрам», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».