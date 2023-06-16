Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о своём прозвище

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал, что мог стать игроком центра поля, а также о своём прозвище.

«У меня был тренер, который хотел, чтобы я играл в центре поля. Полузащита? Для меня?! Нет, конечно же, нет! Это было не для меня, я понял это очень быстро.

У меня были другие тренеры, и они увидели во мне нечто иное. Я стал центральным защитником, у меня была отличная карьера, я играл на высшем уровне, выигрывал трофеи и был капитаном своей страны. Представьте, если бы я послушался того первого тренера!

Я получил прозвище Монстр за то, что играл в обороне. Не потому, что я отвратителен, как монстр, прежде чем кто-нибудь это скажет. Это потому, что я хорош в том, что делаю, даже сейчас у меня есть прозвище. Это было со мной на протяжении всей моей карьеры. Люди узнают моё имя по этому прозвищу. Когда они слышат «Монстр», они думают обо мне. Это так много значит для меня. Я горжусь этим», — приводит слова Силвы официальный сайт «Челси».

Материалы по теме Тьяго Силва: шесть месяцев в России — один из худших периодов в моей жизни

Видео: Кто может покинуть «Челси»: