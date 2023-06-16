Итоги финальной игры футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»

Отгремела заключительная игра четвёртого сезона футбольного квиза «Чемпионата Brainboy». В очередной раз мы убедились, как мастерски команды справлялись с любыми вопросами.

Результаты финальной игры

Наши поздравления команде «Major League, Suck It». Они разогнали свою интеллектуальную машину, завершив сезон на «золотой» ноте. Блестяще, ребята!

Вторым в этой игре (но забегая немного вперёд — первым в сезоне) стал коллектив «Штаб». Невероятная стабильность и потрясающие результаты.

Замкнули тройку набравшие очень приличную форму «С детства за Лестер». Явно положительно сказалось на их результатах тактическое перемещение на другую позицию в зале. Вот уже какую игру они забираются очень высоко.

Четвёртое, лигочемпионское место у команды «Гарпастум». Уровень!

Команды выиграли крутые призы: худи и шарф от «Чемпионата», книги про футбол от издательства «Бомбора» и приятные бонусы от бара Liberty.

Среди правильно ответивших на специальный вопрос от Москомспорта разыграли отдельные подарки, которые достались команде «Бензема, холода, одинокие дома». Ребята отлично ворвались в игру.

А в нашем рандомайзере бесплатную проходку на первую игру нового сезона выиграла команда «Антифутбольный менеджер».

Тем, кто не прошёл в финал, мы говорим огромное спасибо за участие и ваши эмоции и прощаемся уже до следующего сезона, а с капитанами команд, вышедших в Суперфинал, мы свяжемся в ближайшее время. До встречи 4 июля!