Махмуд Дауд перешёл в «Брайтон» на правах свободного агента

Английский клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» объявил о переходе Махмуда Дауда, чей контракт с дортмундской «Боруссией» истекает в конце месяца.

«Мы рады сообщить, что клуб готов заключить контракт с полузащитником Махмудом Даудом. 27-летний футболист присоединится к нам 1 июля, после истечения срока его текущего договора с дортмундской «Боруссией». Четырёхлетнее соглашение с новобранцем будет действовать до июня 2027 года», — говорится в пресс-релизе «Брайтона».

Махмуд Дауд стал первым игроком сирийского происхождения, сыгравшим в немецкой Бундеслиге. Он пришёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 14-летнем возрасте в 2010 году. Дебют игрока в высшем дивизионе состоялся в 2014 году. Он помог Гладбаху пробиться в Лигу чемпионов, прежде чем перебраться в Дортмунд в 2017 году.

Напомним, «Брайтон» впервые в истории квалифицировался в еврокубки по итогам сезона АПЛ.