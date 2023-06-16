Сан-Марино — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 16 июня, состоится матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе Н, в котором встретятся национальные команды Сан-Марино и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 мск.

Казахстан — одна из четырёх команд в группе Н, набравших три очка в первых двух турах. Сборная уступила Словении (1:2) и обыграла Данию (3:2). Сан-Марино располагается на последней, шестой строчке турнирной таблицы, проиграв со счётом 0:2 в матчах с Северной Ирландией и Словенией, которая лидирует в группе.

Сборная России отстранена от участия в отборочных матчах к Евро-2024 по решению УЕФА.