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Сан-Марино — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 мск

Сан-Марино — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 16 июня, состоится матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе Н, в котором встретятся национальные команды Сан-Марино и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 мск.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Сан-Марино
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казахстан — одна из четырёх команд в группе Н, набравших три очка в первых двух турах. Сборная уступила Словении (1:2) и обыграла Данию (3:2). Сан-Марино располагается на последней, шестой строчке турнирной таблицы, проиграв со счётом 0:2 в матчах с Северной Ирландией и Словенией, которая лидирует в группе.

Сборная России отстранена от участия в отборочных матчах к Евро-2024 по решению УЕФА.

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