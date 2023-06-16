Сан-Марино — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 мск
Поделиться
Сегодня, 16 июня, состоится матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе Н, в котором встретятся национальные команды Сан-Марино и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 мск.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Сан-Марино
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Казахстан — одна из четырёх команд в группе Н, набравших три очка в первых двух турах. Сборная уступила Словении (1:2) и обыграла Данию (3:2). Сан-Марино располагается на последней, шестой строчке турнирной таблицы, проиграв со счётом 0:2 в матчах с Северной Ирландией и Словенией, которая лидирует в группе.
Сборная России отстранена от участия в отборочных матчах к Евро-2024 по решению УЕФА.
Комментарии
- 16 июня 2023
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:16
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:30
-
18:28
-
18:22
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:50
-
17:39
-
17:30
-
17:29
-
17:29
-
17:27
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:17
-
16:09
Партнерский контент