Глава судейства РФС отреагировал на новость, что в РПЛ вернутся офсайдные линии

Глава судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев отреагировал на новость, что в Российскую Премьер-Лигу вернутся офсайдные линии.
«Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провёл всю подготовительную работу. После получения сертификации в кратчайшие сроки сможем запустить систему», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 16 июня, стало известно, что ФИФА сертифицировала технологию построения виртуальных офсайдных линий, которую разработала китайская компания Rigour Tech, партнёр Российского футбольного союза (РФС). С нового сезона судьи при просмотре повторов смогут использовать данную технологию.
Добавим, что контракт РФС с британской компанией Hawk-Eye Innovations, обеспечивавшей работу VAR в чемпионате России, завершился летом 2023 года. Система VAR официально была включена в футбольные правила в 2018 году.
- 16 июня 2023
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