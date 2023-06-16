Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» подал заявку на трансфер сыновей Даррена Флетчера из академии «Манчестер Сити»

«МЮ» подал заявку на трансфер сыновей Даррена Флетчера из академии «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать сыновей-близнецов легенды «красных дьяволов» Даррена Флетчера, сообщает The Athletic.

16-летние Джек и Тайлер Флетчеры выступают за «Манчестер Сити», в академии которого проходят обучение. Отец близнецов, Даррен Флетчер, большую часть карьеры проведший на «Олд Траффорд», сейчас работает техническим директором манкунианского клуба.

В общей сложности он посвятил «Манчестер Юнайтед» больше 20 лет жизни, пройдя путь от подающего надежды игрока академии до основного полузащитника первой команды под управлением Алекса Фергюсона. Завершив карьеру футболиста в 2017 году в «Сток Сити», Флетчер вернулся в «МЮ», чтобы начать тренерскую карьеру.

Сообщается, что «Манчестер Сити» хотел бы сохранить молодых футболистов, являющихся лидерами команды в своей возрастной группе, но сами ребята предпочитают перебраться в «красную» часть города. Они по-прежнему зарегистрированы как школьники и смогут заключать профессиональные контракты в марте 2024 года, когда им исполнится по 17 лет.

Добавим, что братья выбрали разные сборные: Джек играет за юношескую команду Англии, а Тайлер защищает цвета Шотландии.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» готов улучшить предложение по Маунту до € 59 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023