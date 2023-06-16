«МЮ» подал заявку на трансфер сыновей Даррена Флетчера из академии «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать сыновей-близнецов легенды «красных дьяволов» Даррена Флетчера, сообщает The Athletic.
16-летние Джек и Тайлер Флетчеры выступают за «Манчестер Сити», в академии которого проходят обучение. Отец близнецов, Даррен Флетчер, большую часть карьеры проведший на «Олд Траффорд», сейчас работает техническим директором манкунианского клуба.
В общей сложности он посвятил «Манчестер Юнайтед» больше 20 лет жизни, пройдя путь от подающего надежды игрока академии до основного полузащитника первой команды под управлением Алекса Фергюсона. Завершив карьеру футболиста в 2017 году в «Сток Сити», Флетчер вернулся в «МЮ», чтобы начать тренерскую карьеру.
Сообщается, что «Манчестер Сити» хотел бы сохранить молодых футболистов, являющихся лидерами команды в своей возрастной группе, но сами ребята предпочитают перебраться в «красную» часть города. Они по-прежнему зарегистрированы как школьники и смогут заключать профессиональные контракты в марте 2024 года, когда им исполнится по 17 лет.
Добавим, что братья выбрали разные сборные: Джек играет за юношескую команду Англии, а Тайлер защищает цвета Шотландии.
- 16 июня 2023
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:11
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:49
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:21
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:16
-
19:04