«МЮ» подал заявку на трансфер сыновей Даррена Флетчера из академии «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать сыновей-близнецов легенды «красных дьяволов» Даррена Флетчера, сообщает The Athletic.

16-летние Джек и Тайлер Флетчеры выступают за «Манчестер Сити», в академии которого проходят обучение. Отец близнецов, Даррен Флетчер, большую часть карьеры проведший на «Олд Траффорд», сейчас работает техническим директором манкунианского клуба.

В общей сложности он посвятил «Манчестер Юнайтед» больше 20 лет жизни, пройдя путь от подающего надежды игрока академии до основного полузащитника первой команды под управлением Алекса Фергюсона. Завершив карьеру футболиста в 2017 году в «Сток Сити», Флетчер вернулся в «МЮ», чтобы начать тренерскую карьеру.

Сообщается, что «Манчестер Сити» хотел бы сохранить молодых футболистов, являющихся лидерами команды в своей возрастной группе, но сами ребята предпочитают перебраться в «красную» часть города. Они по-прежнему зарегистрированы как школьники и смогут заключать профессиональные контракты в марте 2024 года, когда им исполнится по 17 лет.

Добавим, что братья выбрали разные сборные: Джек играет за юношескую команду Англии, а Тайлер защищает цвета Шотландии.