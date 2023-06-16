«Астон Вилла» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора

Испанский специалист Рамон Мончи, сегодня покинувший «Севилью», в этот же день, 16 июня, принят на должность спортивного директора английской «Астон Виллы».
«Мончи будет отвечать за все футбольные вопросы, связанные с первой командой, тесно сотрудничая с главным тренером Унаи Эмери», – сообщает пресс-служба клуба АПЛ.
Мончи на протяжении 10 лет выступал за «Севилью» в качестве вратаря, а после завершения карьеры приступил к деятельности спортивного директора клуба. При содействии Мончи «Севилья» семь раз выигрывала Лигу Европы, дважды – Кубок Испании и Суперкубок Европы. Мончи также успел поработать в «Роме» в качестве спортивного директора в 2017 году, проведя в итальянском клубе два года и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов, прежде чем снова вернуться в «Севилью».
Мончи приступит к своим обязанностям в новом клубе с июля при условии получения разрешения на работу.
- 16 июня 2023
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