Беларусь упустила победу в концовке матча с Израилем

В пятницу, 16 июня, состоялись матчи 3-го тура группы I квалификации чемпионата Европы – 2024. Беларусь на нейтральном поле стадиона «Суса Ференц» в Будапеште уступила команде Израиля, пропустив два гола в самой концовке встречи.
На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Астаны» Макс Эбон, но после 85-й минуты израильтяне переломили ход игры. Шон Вайссман реализовал пенальти, а в компенсированное время победу Израилю точным ударом принёс Оскар Глоч.
В параллельном матче сборная Швейцарии на выезде одержала победу в матче с Андоррой со счётом 2:1. В составе «нати» отличились Ремо Фройлер и Зеки Амдуни. Амдуни стал первым швейцарским футболистом, который отличился в трёх подряд матчах за сборную, после Марио Гаврановича в 2012 году.
Третий матч группы завершился вничью – команда Косова поделила очки с Румынией (0:0).
По итогам трёх туров таблицу группы I единолично возглавляет Швейцария, набравшая девять очков из девяти возможных. На втором месте расположилась Румыния (семь очков). Беларусь замыкает таблицу, по-прежнему не набрав ни одного очка.
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