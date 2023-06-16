Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беларусь упустила победу в концовке матча с Израилем

Беларусь упустила победу в концовке матча с Израилем
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 16 июня, состоялись матчи 3-го тура группы I квалификации чемпионата Европы – 2024. Беларусь на нейтральном поле стадиона «Суса Ференц» в Будапеште уступила команде Израиля, пропустив два гола в самой концовке встречи.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Астаны» Макс Эбон, но после 85-й минуты израильтяне переломили ход игры. Шон Вайссман реализовал пенальти, а в компенсированное время победу Израилю точным ударом принёс Оскар Глоч.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа I. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 2
Израиль
1:0 Эбон – 16'   1:1 Вайссман – 85'   1:2 Глоч – 90+2'

В параллельном матче сборная Швейцарии на выезде одержала победу в матче с Андоррой со счётом 2:1. В составе «нати» отличились Ремо Фройлер и Зеки Амдуни. Амдуни стал первым швейцарским футболистом, который отличился в трёх подряд матчах за сборную, после Марио Гаврановича в 2012 году.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа I. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
1 : 2
Швейцария
0:1 Фройлер – 7'   0:2 Амдуни – 33'   1:2 Виейра – 67'

Третий матч группы завершился вничью – команда Косова поделила очки с Румынией (0:0).

По итогам трёх туров таблицу группы I единолично возглавляет Швейцария, набравшая девять очков из девяти возможных. На втором месте расположилась Румыния (семь очков). Беларусь замыкает таблицу, по-прежнему не набрав ни одного очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023