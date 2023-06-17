Ролан Гусев — об уходе из молодёжки ЦСКА: всё позитивно, расходимся друзьями

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказался о своём уходе с поста главного тренера молодёжной команды армейского клуба.

«Всё позитивно, расходимся друзьями. Это чисто моё решение и желание. Это было взвешенное решение, давно было в моей голове. Не мне оценивать мою работу. Я был счастлив находиться два года здесь, до этого был в академии, после чего получил предложение возглавить молодёжную команду.

Я доволен своей работой. Меня чему-то ребята научили, я надеюсь, что что-то им дал в плане футбола. Для меня это был определённый опыт. У меня только слова благодарности, спасибо огромное! Могу сказать только хорошее футбольному клубу ЦСКА, руководству команды, болельщикам и футболистам.

Что я не успел сделать? Надеюсь, что не успел сделать, сделаю в другой команде. Пока не могу говорить, какая будет команда, будет ли она или нет. Сейчас ничего не могу говорить. Может, у меня будет какое-то предложение. Если в ближайшие недели не появится предложение работы, то, наверное, возьму паузу. Если будет вариант, то вы услышите об этом», — приводит слова Гусева Metaratings.