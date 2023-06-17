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Гончаренко прокомментировал переход португальца Кики в «Урал»

Гончаренко прокомментировал переход португальца Кики в «Урал»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о подписании португальского защитника Кики.

«Кики 28 лет. Но, например, Кулаков, Филипенко и Газинский приходили к нам в очень серьёзном возрасте. Кики для защитника находится в очень хорошем возрасте. Аюпов нужен для командной химии. И сейчас, как я надеюсь, к нам будут приходить игроки другого возраста, которые будут с командой долго. Будем снижать средний возраст. Кики играл в сильном чемпионате, был капитаном. Проводил очень много времени на поле. Он из тех игроков, с которым мы можем двигать наш поезд, толкать его», — приводит слова Гончаренко «Екатеринбург Онлайн».

Кики играл за «Визелу» с 2019 года. Защитник являлся капитаном клуба. Футболист ни разу за свою карьеру не играл за пределами Португалии.

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