Гончаренко объяснил спад в игре Каштанова

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко сказал, что соперники по ходу сезона научились нейтрализовывать форварда команды Алексея Каштанова.
«У нас в чемпионате очень сильно команды умеют играть против игроков, которые себя как-то проявляют. Если речь идет не о Малкоме, конечно. И команды теперь понимают, как нейтрализовать Каштанова. А наша задача сделать так, чтобы он стал сильнее. Именно поэтому мы ищем рычаги, чтобы он снова мог создавать моменты и забивать. Что-то получается, что-то нет. Он хорошо тренируется, всегда заряжен. Наша задача разнообразить его игровые действия. Есть резерв, чтобы Лёха прибавил», — приводит слова Гончаренко «Екатеринбург Онлайн».
Каштанов провёл в минувшем сезоне в общей сложности 39 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил семь голов, но последний раз он отметился забитым мячом в феврале.
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