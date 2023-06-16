Например, голеадор Балогун может усилить «Арсенал», сын Симеоне — «Атлетико». Есть кандидат и для «МЮ».

Лучшие аренды молодых игроков в этом сезоне. В следующем они усилят свои топ-клубы

Молодые игроки, которые воспитываются в топ-клубах, не всегда получают шанс себя проявить. Выход в такой ситуации — уйти в аренду. В этом сезоне так поступили, например, Фоларин Балогун из «Арсенала» и Абде Эззалзули из «Барселоны» — теперь, кроме внимания своих клубов, к ним присматриваются и другие гранды. Но они не единственные, кому аренда пошла на пользу, ниже расскажем и о других примерах.

Амад Диалло — 20 лет, аренда из «МЮ» в «Сандерленд»

Вингер реанимировал карьеру в «Сандерленде». За 43 матча этого сезона ивуариец набрал 14+4 и остановился с клубом в шаге от выхода в АПЛ. Такой перформанс не остался незамеченным: Амада признавали игроком месяца в Чемпионшипе и номинировали на звание лучшего молодого игрока сезона.

Летом вингер постарается проявить себя в «МЮ», ему готовы предоставить шанс. Но не исключается ещё одна аренда: опять в «Сандерленд» или в «Фейеноорд».

Амад Диалло Фото: Naomi Baker/Getty Images

Фоларин Балогун — 21 год, аренда из «Арсенала» в «Реймс»

Аренда форварда во Францию сложилась очень удачно: он был звездой «Реймса» и настрелял 20 голов в Лиге 1. Весной решил представлять США и побил бомбардирский рекорд в рамках одного сезона среди американцев в топ-5 лиг.

Микель Артета, вероятно, примет решение о будущем форварда после предсезонки. Недостатка предложений в любом случае не будет: итальянские СМИ приписывают интерес «Милану», «Интеру» и «Лейпцигу».

Про «Реймс» рассказывали вот здесь. Правда, финишировал клуб в итоге лишь 11-м.

Саймон Адингра — 21 год, аренда из «Брайтона» в «Юнион Сент-Жиллуа»

Прошлым летом «Брайтон» купил 21-летнего вингера у «Норшелланна» за € 8 млн и отправил в бельгийский «Юнион». Этот сезон ивуариец провёл в Бельгии великолепно: оформил 14 голов и 15 ассистов в 50 матчах.

Преимущества Саймона — взрывная скорость и дриблинг. По манере игры он напоминает Каору Митому, путь которого и повторяет. Японец перед тем, как заиграть в «Брайтоне», тоже играл год за «Юнион».

Саймон Адингра Фото: Isosport/Getty Images

Прогрессом Адингры в Англии довольны. По возвращении в «Брайтон» ему предстоит борьба с Митомой за место в основе, но игровое время он точно получит из-за выхода клуба в еврокубки. В ином случае сможет уехать в другой топ-чемпионат: 90min пишет, что интерес проявляют клубы Бундеслиги и Лиги 1.

Джулиано Симеоне — 20 лет, аренда из «Атлетико» Мадрид в «Сарагосу»

Прорывной сезон провёл и сын Диего Симеоне — Джулиано. 20-летний форвард играл за «Сарагосу» в Сегунде и забил девять голов. Симеоне был лидером команды и стал ключом к раннему выходу из борьбы за выживание.

Мечта аргентинца — играть за «Атлетико». Однако, скорее всего, его ещё на год отправят в аренду, но на этот раз уже в клуб из Ла Лиги. Marca пишет об интересе «Кадиса» и «Райо Вальекано».

Джулиано Симеоне Фото: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Леви Колвилл — 20 лет, аренда из «Челси» в «Брайтон»

Талант «Челси» сезон провёл в «Брайтоне», в котором впечатлил не только фанатов, но и тренера Роберто Де Дзерби: «Я бы хотел поработать с Леви Колвиллом еще два, три или четыре сезона. Тяжело найти такого качественного защитника».

Леви — левоногий центрбек, идеально вписался в стиль «Брайтона» со своим прекрасным первым пасом и видением поля. Он лучший защитник АПЛ по числу прогрессивных передач за 90 минут (4,8).

У «Челси» в защите, как и в других линиях, перебор исполнителей, но с Колвиллом расставаться не намерены. Ему предлагают новый контракт, но он отказывается: хочет получить гарантии игрового времени.

Леви Колвилл Фото: Craig Mercer/Getty Images

Абде Эззалзули — 21 год, аренда из «Барселоны» в «Осасуну»

Марокканец был джокером «Осасуны» в этом сезоне: забил победный гол в первом полуфинале Кубка Испании, добывал победы в Ла Лиге на последних минутах. Абде — прямолинейный и быстрый вингер. Входит в число лучших дриблёров испанского чемпионата — в среднем совершает 3,5 обводки за 90 минут.

«Барселона» ищет левого вингера, но может оставить марокканца в команде. Хотя первый вариант Хави, по слухам, — Янник Карраско. В случае покупки бельгийца Абде будет продан. По информации Foot Mercato, им интересуется «Байер».

Абде Эззалзули Фото: Alcoba/Getty Images

Малик Тилльман — 21 год, аренда из «Баварии» в «Рейнджерс»

Американец не получал шансов в «Баварии» и прошлым летом поехал покорять Шотландию. И покорил: в 43 матчах за «Рейнджерс» забил 12 голов и отдал пять ассистов. Малика признали лучшим молодым игроком сезона.

Тилльман играет на позиции атакующего полузащитника. Среди его преимуществ — дриблинг, видение поля и хорошая физика. «Рейнджерс» намерены сохранить американца на постоянной основе, но, возможно, чтобы в течение года продать в клуб покруче.