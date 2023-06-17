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«Локомотив» хочет подписать Веру из «Оренбурга» после срыва трансфера Коваленко

«Локомотив» хочет подписать Веру из «Оренбурга» после срыва трансфера Коваленко
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Московский «Локомотив» хочет подписать полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру после срыва трансфера футболиста «Сочи» Александра Коваленко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Лукас Вера провёл 27 матчей, забил два мяча и оформил шесть голевых передач. Также на счету аргентинского полузащитника три игры в Фонбет Кубке России.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у «Локомотива» и «Динамо». Переговоры железнодорожников с футболистом провалились, несмотря на то что главный тренер Михаил Галактионов хотел поработать с полузащитником. «Динамо» даже не начинало переговоров непосредственно с игроком.

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Источник: Коваленко перейдёт в «Зенит». «Локомотив» и «Динамо» проиграли борьбу за него
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