«Локомотив» хочет подписать Веру из «Оренбурга» после срыва трансфера Коваленко
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Московский «Локомотив» хочет подписать полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру после срыва трансфера футболиста «Сочи» Александра Коваленко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Лукас Вера провёл 27 матчей, забил два мяча и оформил шесть голевых передач. Также на счету аргентинского полузащитника три игры в Фонбет Кубке России.
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у «Локомотива» и «Динамо». Переговоры железнодорожников с футболистом провалились, несмотря на то что главный тренер Михаил Галактионов хотел поработать с полузащитником. «Динамо» даже не начинало переговоров непосредственно с игроком.
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