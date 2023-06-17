Спортдиректор «Оренбурга»: на данный момент обращений по Вере от «Локомотива» не было

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к аргентинскому полузащитнику команды Лукасу Вере.

«На данный момент никаких предложений и обращений по Вере от «Локомотива» не было», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что железнодорожники заинтересованы в трансфере аргентинца после срыва подписания полузащитника Александра Коваленко, который выбрал для продолжения карьеры «Зенит».

28-летний Вера перешёл в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Лануса». За сине-белых в минувшем сезоне он провёл 30 матчей, забил два мяча и отдал семь голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 «Оренбург» финишировал седьмым в РПЛ, а «Локомотив» — восьмым.