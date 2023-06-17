Мещеряков: шоу Дзюбы и Слуцкого? Осуждать их нельзя — мы же не в советское время живём
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о YouTube-шоу, ведущими которого являются известный специалист Леонид Слуцкий и нападающий железнодорожников Артём Дзюба.
«Шоу Дзюбы и Слуцкого — это нормально! Мы же не в советское время живём, когда у нас каждый спортсмен занимался только спортом. Сейчас каждый игрок строит и медийную карьеру. Посмотрите на футболистов за рубежом — на Роналду работает целая компания. На всех игроков работают специальные компании, которые строят имидж игроков. Футболисты могут зарабатывать деньги не только во время игры, но и после. Осуждать их за это нельзя», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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