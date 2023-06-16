Мещеряков: Дзюба пришёлся ко двору в «Локо». Всегда говорил — в каждой линии нужен дядька

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы за железнодорожников.
«Дзюба пришёлся ко двору в «Локомотиве». Я всегда говорил, что в каждой линии нужен дядька, потому что именно у таких дядек и учится молодёжь. В своё время таким дядькой в клубе был Чарли (Чорлука. — Прим. «Чемпионата»), который мог всем натыкать так, что мама не горюй. И все его уважали.
Артём играет на кураже. Думаю, ещё может играть один-два сезона точно, если не расслабится и не снизит планку требований к себе. Если будет нормальная спортивная злость на окружение и на себя. Нападающего такого плана в «Локомотиве» не было — это позволяет главному тренеру существенно варьировать игру», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 июня 2023
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