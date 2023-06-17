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Компани заинтересован в приглашении в «Бёрнли» грузинского форварда Микаутадзе

Компани заинтересован в приглашении в «Бёрнли» грузинского форварда Микаутадзе
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Главный тренер английского «Бёрнли» Венсан Компани заинтересован в подписании грузинского нападающего французского «Метца» Жоржа Микаутадзе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, Микаутадзе активно интересовался итальянский «Милан», однако после смены руководства «россонери» возможный трансфер был осложнён. «Бёрнли» же сохраняет интерес к грузину, а форвард является одним из приоритетов Компани на подписание.

22-летний Микаутадзе играет за «Метц» с 2022 года. В прошедшем сезоне французской Лиги 2 нападающий забил 23 гола и сделал восемь результативных передач в 37 сыгранных матчах. Также Микаутадзе отметился одним забитым мячом и одним голевым пасом в трёх играх Кубка Франции. Контракт игрока с «Метцем» рассчитан до июня 2026 года.

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