Массажист Кокорина: в «Фиорентине» прежний тренер. Не думаю, что Саша задержится там

Сергей Колесников, массажист нападающего Александра Кокорина, рассказал о перспективах игрока после возвращения в «Фиорентину».

«Саша — в порядке. Был признан лучшим игроком Кипра. Изменился ли по сравнению с Италией? Нет. Он был и остаётся сильным игроком. Просто там его не ставили, а здесь он получил шанс. Сейчас он возвращается в «Фиорентину», но проблема в том, что там прежний тренер. Не думаю, что он там задержится.

Вот они купили Кабрала, а Сашу держали на скамейке. Хотя этот Кабрал забил два-три гола за сезон. Даже сравнений никаких нет. И тренер Сашу всё равно не ставил. Один раз выпустил с «Наполи» на девять минут — и он дважды мог забить! Показал такой футбол! Но после этого тренер вообще перестал выпускать Кокорина. Наверное, подумал — зачем тогда Кабрала покупали, если Саша сильнее», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Фиорентина», возглавляемая Винченцо Итальяно, стала финалистом Лиги конференций и заняла восьмое место в чемпионате Италии. Кокорин прошлый сезон провёл в аренде в «Арисе» и выиграл вместе с ним чемпионат Кипра, где был признан лучшим игроком сезона.