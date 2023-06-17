Виктор Файзулин: думаю, что в предстоящем сезоне «Акрон» будет бороться за выход в РПЛ

Бывший спортивный директор «Акрона» Виктор Файзулин оценил результаты тольяттинского клуба в сезоне-2022/2023, а также высказался о перспективах.
«Хороший результат «Акрона» в Кубке России? Можно сказать, что это какая-то магия. Но Павел Анатольевич Морозов, которого я неплохо знаю, болеет футболом. Он делает всё возможное, чтобы команда играла. Я думаю, что история с Кубком России его наградила. Плюс у тольяттинцев неплохой тренер. Там созданы все условия, собрана хорошая команда. Ребята были мотивированны, у них покатило и покатило до конца.
Может ли команда в перспективе бороться за выход в РПЛ? Думаю, что в предстоящем сезоне «Акрон» будет бороться за выход в РПЛ. Думаю, что у них будут точечные усиления. Если они сохранят ту мотивацию и настрой, то почему нет? На первые места выходят физическая готовность, тактический скелет и мотивация футболистов», – приводит слова Файзулина Metaratings.
«Акрон» добрался до финала Пути Регионов Фонбет Кубка России сезона-2022/2023. В Первой лиге команда заняла девятое место.
- 17 июня 2023
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