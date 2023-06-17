Владимир Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак»
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поздравил российского специалиста Александра Кержакова с назначением на пост главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).
«Поздравляю Сашу Кержакова с назначением на пост главного тренера «Спартака» сербского!
Желаю удачи, лёгкой работы с командой и красивой игры в матчах», — написал Быстров в телеграм-канале.
Сегодня, 17 июня, сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова на пост главного тренера. Контракт со специалистом был подписан на один сезон с возможностью продления ещё на год. Предыдущим клубом 40-летнего Кержакова была кипрская «Кармиотисса». Он покинул команду в апреле 2023 года. Российский специалист проработал там лишь несколько месяцев.
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