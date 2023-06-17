Футболистка Беломытцева: надеюсь, в следующем году у «Локо» будет шанс вернуть Суперкубок

Защитница «Локомотива» Анна Беломытцева высказалась о матче Суперкубка России. Сегодня, 17 июня, «Зенит» встретится с ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск.

«В первую очередь для нас, для «Локомотива», Суперкубок ценен тем, что мы его первые обладатели. И до этого года были единственными. Конечно, обидно, что в этом сезоне мы можем быть только зрителями. Но так сложился для нас прошлый год. Надеюсь, в следующем у нас будет шанс вернуть себе трофей. Сделаем для этого всё возможное.

На матч пойти планирую, мне интересно. Тем более с каждым годом сам матч и все события около него проходят всё масштабнее. Здесь женский футбол набирает обороты, это круто. От игры ничего не жду, но можно посмотреть серию пенальти, например», — сказала Беломытцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

«Локомотив» выигрывал Суперкубок России в 2021 и 2022 годах.