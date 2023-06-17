Сулейманов: если Агкацев в лучшей форме, почему должен играть Сафонов?

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о конкуренции между голкиперами команды Матвеем Сафоновым и Станиславом Агкацевым, отметив, что её существование — нормальное явление для футбола.

«Тренерам виднее, кто лучше готов. В последних матчах у Моти были кое‑какие проблемы, а Стасик хорошо отыграл против ЦСКА. В футболе конкуренция — нормальное явление. Сафонов очень сильный вратарь, но, если Агкацев в лучшей форме, почему он не должен играть? Одни пишут: надо было доверять опытному. Другие — менять перед серией пенальти. Я не тренер, не знаю, но Матвей психологически устойчивый, справится. На мой взгляд, один из сильнейших вратарей лиги наряду с Акинфеевым», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Агкацев вышел в стартовом составе «Краснодара» на матч Суперфинала Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 пен.), а также отыграл в серии пенальти.