AS: Перес хочет, чтобы Зидан стал частью организационной структуры «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы бывший футболист и тренер «сливочных» Зинедин Зидан вошёл в организационную структуру клуба, сообщает AS.
Речь идёт о должности, связанной с техническим руководством командой за пределами поля. Причиной возможного назначения является влияние, которое Зидан сохранил в мадридском клубе. Так, с фигурой француза связываются переходы в «Реал» Эдуарду Камавинга, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема. Отмечается, что Зидан также может повлиять на решение своего соотечественника, нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, в вопросе о трансфере в мадридский клуб.
Напомним, Зидан возглавлял «Реал» в 2016-2018, а также 2019-2021 годах. При нём «сливочные» трижды выигрывали Лигу чемпионов и дважды становились чемпионами Испании.
- 17 июня 2023
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