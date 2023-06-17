Тарханов: Кержаков может сделать себе имя в Сербии, тем более это дружественная страна

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера сербского клуба «Спартак» (Суботица).

«Кержаков в сербском «Спартаке» — нормальное решение. Почему Александр должен отказываться, если его приглашают тренировать за рубежом? Черчесов же работал в Польше, а сейчас — в «Ференцвароше». Тем более Сербия — дружественная страна. Если всё будет хорошо получаться, то Кержаков сделает там себе имя. Он стремится показать себя: сначала попробовал на Кипре, но [там] не всё получилось», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, последним клубом Кержакова была кипрская «Кармиотисса», где он работал с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.