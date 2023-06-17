Булыкин: Кержаков ещё будет тренировать статусный клуб РПЛ — сейчас нужно наработать опыт

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).

«Предложения из России можно ждать очень долго. Кержаков выбрал то, что было на руках — в итоге попробует себя в Сербии. Хочется верить, что Александр сможет поднять сербский «Спартак» на новый уровень. Как футболист он был в порядке. Надеюсь, что он станет хорошим специалистом и как тренер. Посмотрим, как всё будет складываться — очень многое зависит от клуба и трансферов под определённые цели.

Я думаю, Кержаков ещё будет главным тренером в статусном клубе РПЛ — просто сейчас нужно наработать определённый опыт. Уверен, он окажется в РПЛ и ещё заявит о себе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, Кержаков подписал контракт с сербским клубом на один сезон с возможностью продления ещё на год. Его будущая команда заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2022/2023.