Сулейманов – о Сторожуке: мужчина должен говорить определённые вещи в лицо, а не другим

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, проведший прошедший сезон в «Хапоэле» из Беэр-Шевы, рассказал о своём отношении к бывшему главному тренеру краснодарского клуба Александру Сторожуку.

«Не жалел, что ушёл в аренду. Боролся с «Хапоэлем» за чемпионство, играл в еврокубках против «Вильярреала», «Леха», «Аустрии», чувствовал азарт и интерес. Будь тренер правдивее в определённых вопросах, может, и остался бы. А так порой выходило — в глаза одно, за глаза другое. Это внутренняя кухня, но мне такое не нравится. Да и Ахметов при Сторожуке особо не играл, если посмотреть статистику. Были матчи, когда он выглядел здорово, но его меняли после перерыва. Или выпускали в следующей игре на две-три минуты.

Я полностью выполнял программу сборов, не пропустил ни одной тренировки, делал всё, что говорили. Моё игровое время определять не мне, но были и нефутбольные, человеческие моменты. Мужчина должен говорить определённые вещи в лицо, а не другим людям. Особенно, если он тренер, я так считаю», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».