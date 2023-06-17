«Меня первого ударили». Сулейманов рассказал о драке во время матча чемпионата Израиля

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, проведший прошедший сезон в аренде в «Хапоэле» из Беэр-Шевы, рассказал о драке, участником которой он стал. Россиянин был наказан 10 матчами дисквалификации.

«Думаю, дисквалификация повлияла на то, что в «Хапоэле» меня решили не выкупать. Две игры уже пропустил, на следующий сезон перенеслось восемь, а это почти два месяца. Мог играть только в еврокубках, но не каждый клуб согласен на такой вариант, в чемпионате тоже нужно выходить на поле. Жаль. Но не чувствую себя главным виновником. Не собирался драться или кого-то бить. На повторе видно: меня первого ударили по затылку, дальше пошла ответная реакция.

Мы праздновали гол, забитый на последних секундах, вся команда выбежала на поле. Вижу, начинается заварушка, один из соперников толкает моего партнёра. Не хотел никого бить, в жизни не начинал первым. Приблизился, чтобы сказать зачинщику: «Отойди и никого не трогай», но вдруг последовал удар в область затылка. И я перепутал: подумал на одного, а бил другой. Мгновенно отреагировал, ударил в ответ ладошкой. Как оказалось, не того. В тот же день извинился перед этим человеком, Долевом Хазизой, написал ему после матча. Он ответил: «Нет проблем», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».