Португалия — Босния: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 17 июня, состоится матч третьего тура группы J квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборная Португалии и сборная Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров португальцы лидируют в группе J, набрав шесть очков из шести возможных. Разница мячей у подопечных Роберто Мартинеса — 10:0. Боснийцы занимают четвёртую строчку в таблице, набрав три очка благодаря победе над Исландией.
До этого в официальных матчах Португалия и Босния встречались четырежды: португальцы ни разу не уступали в этих играх (три победы и одна ничья). Общая разница мячей — 8:2 в пользу португальцев.
- 17 июня 2023
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