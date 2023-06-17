Флик — о результатах Германии: понимаю людей, но мы находимся в процессе

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о результатах Бундестим после поражения в товарищеском матче с Польшей (0:1).
«В первом тайме у нас не было того темпа и глубины, которые бы нам хотелось видеть. После перерыва мы создавали моменты, угрожали воротам соперника, у нас было много шансов. Но в данный момент нам не хватает и немного удачи.
Я могу понять людей, но мы находимся в процессе. Приходится проходить различные этапы. Во вторник мы хотим завершить июнь победой. Победа важна, потому что она вселяет уверенность и вселяет спокойствие. Всё просто: нужно бороться и побеждать. Это наша работа. Думаю, у нас ещё достаточно времени, чтобы подготовить команду к хорошей игре на чемпионате Европы», — приводит слова Флика Kicker.
- 17 июня 2023
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