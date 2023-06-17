Сулейманов: в Израиле люди очень сильно любят футбол, не ожидал увидеть там такое

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, проведший прошедший сезон в «Хапоэле» из Беэр-Шевы, рассказал, как жил в Израиле.

«Беэр-Шева — юг страны, час езды от Тель-Авива, население — 200-300 тысяч. Для жизни очень хорошее место, современное. Большие здания, торговые центры, развитая инфраструктура — и до Средиземного моря минут 40. До Мёртвого немногим больше. Красное — в трёх с половиной часах езды, но туда я не добрался. Условия для отдыха везде прекрасные: чистые пляжи, тёплая вода. Днём жарко, зато вечерами комфортно. И футбол там люди любят очень сильно, не ожидал увидеть такое в Израиле.

За всё время, что был в Израиле, однажды летели ракеты — но не в сектор Газа, а оттуда. В целом это как-то не ощущается, беспокойства по поводу взрывов и обстрелов не испытывал. Ракеты летели в сторону Тель-Авива, на север, лично видел. Сидел на балконе, работала ПВО, сбила около 25 ракет. Глухой звук, облачко — и всё. Куда падали обломки — не знаю, точно не рядом со мной», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».