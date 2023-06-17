«Челси» сделал запрос по хавбеку «Сельты» Вейге

«Челси» сделал официальный запрос по полузащитнику «Сельты» Габриэлю Вейге, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, лондонцев интересует сумма отступных за 21-летнего хавбека. Отмечается, что на данный момент никаких переговоров между клубами не было. «Ливерпуль» на этой неделе также делал запрос о стоимости молодого футболиста.
Вейга оформляет дубль в матче 38-го тура Ла Лиги с «Барселоной»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Вейги 39 матчей за «Сельту» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Вейге со стороны «Барселоны».
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