«Челси» сделал запрос по хавбеку «Сельты» Вейге

«Челси» сделал официальный запрос по полузащитнику «Сельты» Габриэлю Вейге, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонцев интересует сумма отступных за 21-летнего хавбека. Отмечается, что на данный момент никаких переговоров между клубами не было. «Ливерпуль» на этой неделе также делал запрос о стоимости молодого футболиста.

Вейга оформляет дубль в матче 38-го тура Ла Лиги с «Барселоной»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 на счету Вейги 39 матчей за «Сельту» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Вейге со стороны «Барселоны».