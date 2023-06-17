Женский «Зенит» завоевал второй трофей в истории

Сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч в рамках женского Суперкубка России. Встречались «Зенит» и ЦСКА. Сине-бело-голубые одержали победу (1:1, 5:4 по пенальти). Этот трофей стал вторым в истории клуба. Первой была победа в чемпионате России в прошлом сезоне.

На матче Суперкубка впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд использовалась система VAR. Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).

Напомним, в этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в матче Суперлиги. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, красно-синие занимают второе место. Их разделяет одно очко.