Канчельскис: Набабкин ещё пять лет может играть в футбол. Дай бог ему здоровья

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продолжении сотрудничества ЦСКА с 36-летним защитником Кириллом Набабкиным.

«Дать дорогу молодым? А каким молодым? Которые по пять мячей получают от белорусов, этим молодым, это наша молодёжь? Им нужно давать дорогу?

Смотря на них, Набабкин ещё пять лет может играть в футбол. Вот это наша перспективная молодёжь. Набабкин ещё два года может играть стопроцентно, я закончил в 37, и ничего страшного, люди в 40 заканчивают. Какие проблемы? Нормальное явление, дай бог ему здоровья», – приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 на счету Набабкина 32 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 тысяч.