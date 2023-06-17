Канчельскис: Набабкин ещё пять лет может играть в футбол. Дай бог ему здоровья

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продолжении сотрудничества ЦСКА с 36-летним защитником Кириллом Набабкиным.
«Дать дорогу молодым? А каким молодым? Которые по пять мячей получают от белорусов, этим молодым, это наша молодёжь? Им нужно давать дорогу?
Смотря на них, Набабкин ещё пять лет может играть в футбол. Вот это наша перспективная молодёжь. Набабкин ещё два года может играть стопроцентно, я закончил в 37, и ничего страшного, люди в 40 заканчивают. Какие проблемы? Нормальное явление, дай бог ему здоровья», – приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
В сезоне-2022/2023 на счету Набабкина 32 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 тысяч.
- 17 июня 2023
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