Главный тренер ЖФК «Зенит» Порядина подвела итоги матча за Суперкубок России

Главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина подвела итоги победного матча за Суперкубок России с ЦСКА.
«С первых минут мы играли осторожно, смотрели что предложит ЦСКА. Считаю, что у них было больше мотивации, ведь для них это третий матч за Суперкубок – два первых они проиграли. Наш план, который мы дали девчонкам – он сработал. Где-то соперник больше контролировал мяч, где-то мы. После нашего гола вообще пошел открытый футбол. После того, как ЦСКА удалось сравнять счёт – у нас активировался план «Б».
Эмоции самые запредельные, это первый Суперкубок в истории «Зенита». Девчонки проделали огромную работу, чтобы поднять этот трофей над головой. Всегда когда пробивают пенальти – волнительно. Это действительно лотерея. Мы, конечно же, к ней готовились в этом тренировочном цикле. То, что мы сделали – это и была наша подготовка к пенальти», — приводит слова Порядиной официальный сайт РФС.
- 17 июня 2023
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