Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЖФК «Зенит» Порядина подвела итоги матча за Суперкубок России

Главный тренер ЖФК «Зенит» Порядина подвела итоги матча за Суперкубок России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина подвела итоги победного матча за Суперкубок России с ЦСКА.

«С первых минут мы играли осторожно, смотрели что предложит ЦСКА. Считаю, что у них было больше мотивации, ведь для них это третий матч за Суперкубок – два первых они проиграли. Наш план, который мы дали девчонкам – он сработал. Где-то соперник больше контролировал мяч, где-то мы. После нашего гола вообще пошел открытый футбол. После того, как ЦСКА удалось сравнять счёт – у нас активировался план «Б».

Эмоции самые запредельные, это первый Суперкубок в истории «Зенита». Девчонки проделали огромную работу, чтобы поднять этот трофей над головой. Всегда когда пробивают пенальти – волнительно. Это действительно лотерея. Мы, конечно же, к ней готовились в этом тренировочном цикле. То, что мы сделали – это и была наша подготовка к пенальти», — приводит слова Порядиной официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Эксклюзив
Капитан ЦСКА Дамьянович прокомментировала поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023