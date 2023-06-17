Тренер ЖФК ЦСКА подвёл итоги матча за Суперкубок

Главный тренер ЖФК ЦСКА Максим Зиновьев подвёл итоги матча за Суперкубок России, в котором его команда уступила ЖФК «Зенит».
«В целом игра смотрелась и была качественной. Серия пенальти всегда вызывает у зрителей эмоции. Считаю, что праздник футбола сегодня удался. К сожалению, для нас он был со знаком минус, но считаю, что по качеству и содержанию игры мы полностью переиграли соперника и создали больше моментов. Футбол не всегда логичен, и подтверждение тому – гол, который забил «Зенит».
Благодарен девчонкам, тем людям, которые организовали этот праздник, руководству клуба, поддержка которого чувствовалась и, конечно, болельщикам – спасибо им большое! Разочарования из-за игры нет, расстроил только результат. Считаю, что провели очень хороший матч и должны были выигрывать», — приводит слова Зиновьева официальный сайт Российского футбольного союза.
Напомним, ЖФК «Зенит» обыграл ЖФК ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4. Основное время закончилось ничейным исходом — 1:1.
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