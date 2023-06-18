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Мартинес: Роналду — уникальный игрок в мировом футболе

Мартинес: Роналду — уникальный игрок в мировом футболе
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал игру форварда Криштиану Роналду в матче третьего тура квалификации Евро-2024 со сборной Боснии и Герцеговины (3:0).

«Отношение Криштиану Роналду является образцовым. Как капитан Криштиану – пример того, как всегда быть доступным для сборной. Он уникальный игрок в мировом футболе. Это очень важно для наших ценностей в раздевалке. Его отношение к мячу было очень хорошим, и я очень доволен, потому что передача на Диогу Жоту была примером игрока, который хочет быть лучшим в команде», — приводит слова Мартинеса Bola Na Rede.

В этой встрече Роналду не отметился результативными действиями. В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Исландии. Матч состоится 20 июня.

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