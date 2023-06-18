Родриго Эрнандес: Хорватия — необычная команда, она немного анархична
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Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес перед финальным матчем Лиги наций поделился мнением о сопернике — Хорватии.
«Хорватия — необычная команда. Она немного анархична. Модрич будет везде, Брозович будет глубоко уходить в оборону, Ковачич сделает свое дело… они непредсказуемы, но очень интересны. Обыгрывая серьезных соперников на чемпионате мира, Евро и в Лиге наций, Хорватия показала, что она — среди лучших. Я хочу, чтобы мы выиграли этот турнир, отчасти потому, что эта победа поможет нам выигрывать другие турниры, в которых мы будем участвовать», — приводит официальный сайт УЕФА слова Родри.
Финал Лиги наций пройдёт 18 июня на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме и начнётся в 21:45 по московскому времени.
Мнение главного тренера сборной Хорватии
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