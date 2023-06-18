Борис Рапопорт: «Спартак» — не такой известный клуб, но Кержаков очень хочет работать

Тренер детской школы «Зенита» Борис Рапопорт поделился своим мнением о назначении Александра Кержакова, бывшего игрока сине-бело-голубых, на пост главного тренера «Спартака» из Сербии.

«Кержаков — воспитанник нашей школы «Зенит», конечно, я желаю ему успехов в тренерской профессии. Мне казалось, он очень хорошо отработал в Нижнем Новгороде, но там по непонятным для меня причинам от него отказались. Причём ничего за это время не приобрели. Период работы Кержакова в Нижнем был очень удачным для клуба.

А что касается его поездки на Кипр, предложения из Сербии, то, я думаю, не так просто сейчас найти работу. Наверное, кто-то помогает Александру с трудоустройством. Сербский «Спартак» не очень известен. Это не «Црвена Звезда», «Партизан» или «Войводина», откуда я Вьештицу в своё время в «Зенит» привез и отбивал его от Петржелы, который хотел его убрать. Другое дело, что Саша хочет работать. Невозможно в таком возрасте сидеть и не работать. Появился вариант в Сербии, он согласился. Ситуация у него была непростая. На Кипре не получилась работа. Но главное, у Кержакова есть желание, знания, тренерская лицензия. Надо пробовать», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».