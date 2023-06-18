Главный тренер женской сборной России Красножан: Иран — достойный соперник

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о национальной команде Ирана, с которой россиянкам предстоит сыграть два товарищеских матча в июле. Также наставник рассказал о возвращении полузащитницы Натальи Машиной, которая находилась в аренде в турецкой команде «Фатих Карагюмрюк».

«Иран — достойный соперник, они отобрались на Олимпийские игры в Париже, я думаю, что будут достаточно интересные матчи.

Наташа Машина вернулась, сейчас она в таком самостоятельном режиме ведёт подготовку, мы набросали план по поддержанию физической формы, рассчитываем увидеть её на сборе. Она уже не в Турции, так как была в аренде до конца сезона», — приводит слова Красножана ТАСС.

В этом году сборная России дважды сыграла с командой Беларуси (0:0, 2:0).