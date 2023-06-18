Норвежские фанаты освистали Холанда за равнодушие к ним после поражения

Фанаты сборной Норвегии освистали нападающего Эрлинга Холанда. Болельщикам не понравилось, что после поражения в матче со сборной Шотландии в рамках отбора на Евро-2024 форвард не поприветствовал их. Фанаты ожидали игрока, чтобы взять автограф и сфотографироваться, но Холанд сразу после матча пошёл в автобус.

Холанд открыл счёт в матче на 61-й минуте, а на 84-й покинул поле, после чего шотландцам удалось вырвать победу. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу шотландской сборной.

После игры тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен сообщил о проблемах футболиста: «Эрлинг сам попросил замену. Мы продержали его на поле на 10-12 минут дольше. Последние несколько минут с ним мы словно играли в меньшинстве – он был совершенно пуст. Сказалась и 30-градусная жара. Он просто выдохся».