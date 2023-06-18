Буонджорно высказался о попадании в стартовый состав Италии на матч с Нидерландами

Защитник сборной Италии Алессандро Буонджорно поделился ожиданиями от матча за третье место Лиги наций с национальной командой Нидерландов. Футболист выйдет в стартовом составе. Встреча состоится сегодня, 18 июня. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Я испытываю сильные эмоции, я готов. С нетерпением жду возможности сыграть. Ветераны-защитники в команде мне очень помогли, они дали мне несколько хороших советов, и мы продолжим общаться на поле во время игры.
Это будет тяжёлая игра с большим количеством подкатов в центре поля. Нам придётся постараться навязать свою игру, прессинговать и играть как можно компактнее. Атмосфера будет фантастической, так что нам не терпится уже выйти на поле», — приводит слова Буонджорно официальный сайт УЕФА.
- 18 июня 2023
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