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Хорватия — Испания. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Нидерланды — Италия: Димарко открыл счёт на шестой минуте

Нидерланды — Италия: Димарко открыл счёт на шестой минуте
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В эти минуты проходит матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Италии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место
18 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Нидерланды
2-й тайм
0 : 2
Италия
0:1 Димарко – 6'   0:2 Фраттези – 20'

На шестой минуте отличился защитник сборной Италии Федерико Димарко.

В полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов уступила национальной команде Хорватии со счётом 2:4 в дополнительное время. Итальянцы, в свою очередь, проиграли сборной Испании — 1:2.

Сегодня, 18 июня, в финале встретятся национальные команды Хорватии и Испании. Начало игры — в 21:45 мск.

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